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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA8 Nisan 2024 Pazartesi 16:49 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Subianto ile telefonda görüştü.

Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Erdoğan, seçim zaferinden ötürü Subianto'yu tebrik etti.

Erdoğan, yeni dönemde de Türkiye-Endonezya arasındaki köklü ilişkilerin daha da gelişeceğine; iki ülkenin savunma sanayi, askeri, ticari, finansal temaslar başta olmak üzere her alanda işbirliklerinin karşılıklı güven ve ülkelerin menfaatleri çerçevesinde ilerletileceğine dair beklentisini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin davası ve İslam alemini ilgilendiren tüm konularda Endonezya ile güç birliğine devam etmenin önemli olduğunu, iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının en uygun zamanda yapılması gerektiğini belirtti.

Erdoğan görüşmede, Subianto'nun Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

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