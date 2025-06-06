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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman'la görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman'la görüştü! Filistin ve Suriye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Filistin'e her mecrada destek vermeyi sürdürdüğünü, Batı'nın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

AA6 Haziran 2025 Cuma 12:18 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman'la görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman'la görüştü! Filistin ve Suriye mesajı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e her mecrada destek vermeyi sürdürdüğünü, Batı'nın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı başarılı hac organizasyonu nedeniyle tebrik ederken, Kurban Bayramı'nı da kutladı.

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