Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e kitap hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yazar Alev Alatlı'nın 'Aydınlanma Değil, Merhamet! - Gogol'un İzinde 1. Kitap' adlı eserinin Rusça'sını hediye etti.