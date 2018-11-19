Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e kitap hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yazar Alev Alatlı'nın 'Aydınlanma Değil, Merhamet! - Gogol'un İzinde 1. Kitap' adlı eserinin Rusça'sını hediye etti.
TürkAkım Projesi deniz bölümünün tamamlanma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin'in katılımıyla gerçekleştirildi.
İki lider, tören sonrası 1 saat 15 dakika basına kapalı olarak görüştü.
Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, yazar Alev Alatlı'nın "Dünya Nöbeti - Gogol'un İzinde 2. Kitap" adlı eserinin Rusça'sını hediye etti.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, yazar Alev Alatlı'nın "Aydınlanma Değil, Merhamet! - Gogol'un İzinde 1. Kitap" adlı eserinin Rusça'sını hediye etti. pic.twitter.com/QkigUf03XN— AK Parti (@Akparti) 19 Kasım 2018
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