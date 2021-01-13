Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''siber faşizm'' benzetmesi: Baskılara boyun eğmeyeceğiz

13 Ocak 2021 Çarşamba 19:38 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 20:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmada, "İnsanımızın hak ve hukukunu gözetmede kendilerini hukukun üstünde gören sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Erdoğan: "Lafa gelince demokrasiyi, çocuk ve kadın haklarını, özgürlükleri kimseye bırakmayanlar, evlatları dağa kaçırılmış annelere sahip çıkmadı."

Erdoğan: "(Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler) Terör ve şiddet konusunda ülkemiz içindeki ideolojik bağnazlığın ortaya çıkmasını onlar sağladı."

Erdoğan: Dijitalleşme ve yeni medya araçları beraberinde ciddi riskler de getirmektedir. Siber zorbalık, siber terör, yalan haber gibi kavramları da gündeme taşımıştır. Hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı kadar dezenformasyona maruz kalıyoruz.

Erdoğan: "(Sosyal medya şirketleri) Türk mahkemelerinin terörü ve şiddeti öven hesaplarla ilgili kararlarının hemen hiçbirini uygulamadılar."

Erdoğan: "(Sosyal medya şirketleri) Sosyal medya lincine uğrayan insanların mağduriyetini giderecek hiçbir çabanın içine girmediler."

Erdoğan: "İnsanımızın hak ve hukukunu gözetmede kendilerini hukukun üzerinde gören sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceğiz."

Erdoğan: "(Anlık mesajlaşma uygulamaları) Önümüzdeki dönemde bu alanda yerli ve milli altyapımızın gücünü arzu ettiğimiz seviyeye çıkartacağız."