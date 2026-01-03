Cumhurbaşkanı Erdoğan rakam verdi: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Dış ticaret dahil ekonominin bütün alanlarında belirlediğimiz hedeflerin küresel gelişmelerden bağımsız ele alınması beklenemez..

Küresel gündemi meşgul eden olayların merkezindeyiz.

Biz ne rol kapma, ne şov yapma peşindeyiz ne de kan, gözyaşı, zulüm üzerinden çıkar sağlamanın hesabı içindeyiz. Çatışmalardan menfaat devşirme gibi bir anlayışımız yoktur. Dış politikamızın esası dost kazanmaktır.

Gerilime yatırım yapanlardan inat, biz herkesin hayrına olacak bir barış ve güvenlik kuşağı kurmanın mücadelesini veriyoruz.

Dost ülkelerle yeni ortaklıklar tesis ederken, Türk dünyasıyla bağlarımızı daha da güçlendireceğiz.

Türkiye'yi saf dışı bırakma girişimleri sonuçsuz kalmıştır. Türkiyesiz denklem kurulamayacağı, kurulmak istense dahi bunun uzun ömürlü olmayacağı anlaşılmıştır.

Dünyada pek az ülkenin altından kalkabileceği bu sınamaların üstesinden alnımızın akıyla geldik. Milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. 455 bininci deprem konutumuzu teslim ettik.

Ahdine ve kavline sadık bir iktidar olarak, depremzedelerimize mahcup olmadık. Tüm karalama kampanyalarına rağmen büyüme stratejimizin meyvelerini toplamaya devam ediyoruz.

İHRACAT REKORU KIRILDI

(2025'te) Cumhuriyet tarihimizin en büyük ihracatını gerçekleştirdik.

2024 yılında 1 trilyon 260 milyar dolar olan ekonomimizi, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 538 milyar dolara taşıyarak yeni bir rekor daha kırdık.

Aralık ayında 26,4 milyar dolarla aylık bazda yeni bir ihracat rekoruna imza attık.

Önceki yıla kıyasla yüzde 4,5 artan mal ihracatımız toplam 273,4 milyara dolara ulaştı.

2025 yılı mal ve hizmet ihracatımızın 396,5 milyar dolara ulaştığını tahmin ediyoruz.

2002 yılında yüzde 50 civarında olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2025 yılında yüzde 74,8 olmuştur.

2025 yılının 3. çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüme kaydeden ekonomimiz tam 21 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürüyor.

Yerli ve milli markamız Togg'un yeni modelleriyle Avrupa pazarında yer alması, mühendislik ve tasarım gücümüzü ortaya koyuyor.

Otomotiv sektöründe yıllık 1,5 milyon araç üretimi, 41 milyar doları aşan ihracatla Avrupa'nın 4., dünyanın 12. en büyük üretim üssü konumundayız.

Savunma ihracatı) 2002 yılında 248 milyon dolar olan ihracatımız, geçen sürede 40 kat artışla 2025 yılında 9 milyar 870 milyon dolara yükseldi.

Türkiye, Avrupa Birliği'nin en büyük 5. ticaret ortağı haline gelmiş ve ticaret hacmimiz 2025 yılında 232,7 milyar dolar seviyesine çıkmıştır.

Türkiye savunma alanında artık küresel ölçekte adından söz ettiren bir ülkedir. En son İspanya ile HÜRJET tedarik anlaşmamız ülkemizin bu alanda öncü rolünü teyit etmiştir.

2026 yılı için hedefimiz 282 milyar doları mal ihracatı, 128 milyar doları hizmetler ihracatı olmak üzere toplam 410 milyar dolar ihracattır.