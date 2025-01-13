Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rauf Denktaş'ı ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türkü'nün hakkını korumak için birlikte mücadele verdiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının önderi Rauf Denktaş'ı ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum" dedi.
Kıbrıs Türkü'nün hakkını korumak için birlikte mücadele verdiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının önderi Rauf Denktaş'ı ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/08cBOoU2VH— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 13, 2025