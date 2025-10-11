İSTANBUL 17°C / 10°C
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize İl Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize İl Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ndeki İl Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.

AA11 Ekim 2025 Cumartesi 22:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize İl Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi
Erdoğan, Rize Belediyesini ziyaretinin ardından İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ne geçti. Erdoğan, burada yapımı tamamlanan İl Halk Kütüphanesini açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki öğrencilerle de bir araya geldi. Erdoğan, "Şehitlere Mektup", "Dua" ve "Mescid-i Aksa" şiirlerini okuyan öğrencileri kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da eşlik etti.

