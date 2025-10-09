Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de... Şehir hastanesi müjdesi: Süratle yapımı devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere Rize'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Rize-Artvin Havalimanı'nda yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BABA OCAĞINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da hemşehrilerine seslendi.

Rize'den sonra Trabzon'a geçeceğiz. Burada da saat 15.00 gibi orada inşallah mitingimizi yapacağız. Ve bu ziyarette Doğu Karadeniz, Rize-Trabzon olarak bunu gerçekleştireceğiz.

Bu aralar Rize'de maalesef aldığımız felaket haberleri bizleri üzdü. Ama Allah'a hamdediyoruz ölüm yok. Bu afette daha çok heyelanalar oldu şimdi bu heyelan bölgelerini gezip görme imkanımız olacak. Toparlanmış olmasına rağmen buraları yine de görmek istedik. Bütün bunlarla beraber istiyoruz ki buraları çok daha güzel hale getirelim.

TOKİ'nin yapmış olduğu konutları gördüm bundan ayrıca mutlu oldum.

Şehir hastanemizin yapımı devam ediyor. İnşaatı da görmek üzere şehir hastanemizi bizzat görmek istiyorum. Güneysu'daki hastanemizin de süratle yapımı devam ediyor. Onu da göreceğiz. Bütün bunlarla beraber gerek altyapıda gerek üstyapı bütün bu adımları atmış olacağız.

AK Gençlik deyip de işi dere yatağına bırakmayın. Gençlerin hepsi sizinle olacak omuz omuza olacak AK Parti çatısı altında yola devam edecekler.

Yarınki programlarımızdan sonra Divan Toplantımıza katılacağız. Bu toplantıdan sonra Rize programına valilikte açılış programıyla devam edeceğiz.

Hepinize hayırlı cumalar hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum.