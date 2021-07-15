İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2021 Perşembe / 5 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5563
  • EURO
    10,1233
  • ALTIN
    502.357
  • BIST100
    1367.25
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki sel ve heyelanlarla ilgili Bakan Soylu'dan bilgi aldı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki sel ve heyelanlarla ilgili Bakan Soylu'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki sel ve heyelanlarla ilgili İçişleri Bakanı Soylu ve Rize Valisi Çeber ile telefonda görüşerek bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.

AA15 Temmuz 2021 Perşembe 15:02 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 15:08
ABONE OL

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, sel ve heyelan nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, Rize halkına 'geçmiş olsun' temennilerini iletti. Bölgenin durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Rize'de sel ve heyelanın yaşandığı bölgede bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.