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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rodriguez ile görüştü: Venezuela halkının yanındayız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rodriguez ile görüştü: Venezuela halkının yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi. Görüşmede ticaret, enerji ve madencilik alanlarındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ile 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımlar ele alındı.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 20:13 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rodriguez ile görüştü: Venezuela halkının yanındayız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve beraberindeki heyetle İstanbul'da kritik bir görüşme yaptı. İki ülke arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesine yönelik önemli mesajların verildiği kabul, ticaret ve enerji gündemleriyle öne çıktı. Erdoğan, Venezuela halkına yönelik güçlü bir dostluk mesajı verirken, 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi de masaya yatırıldı.

ERDOĞAN'DAN VENEZUELA'YA GÜÇLÜ DOSTLUK MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, kabulde, Türkiye-Venezuela ikili ilişkileri ile küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti.

TİCARET, ENERJİ VE MADENCİLİKTE 3 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Erdoğan, Türkiye ile Venezuela'nın ticaret, enerji ve madencilik alanları başta olmak üzere birçok alandaki iş birliğini daha da ilerletmek için kararlı olduklarını vurguladı.

Görüşmede, 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi.

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  • enerji ve madencilik iş birliği

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