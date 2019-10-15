Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Kremlin tarafından açıklamada iki liderin Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda tekrar mutabık kaldıklarını bildirdi.
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