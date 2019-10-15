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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Kremlin tarafından açıklamada iki liderin Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda tekrar mutabık kaldıklarını bildirdi.

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