Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlam girenin hasta çıktığı köhne düzeni değiştirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* En ileri tıp teknolojileriyle donatılan Antalya Şehir Hastanemiz bin 500 yatak kapasitesi ile şehrimize önemli bir katkı sağlayacaktır.

* İktidara gelirken milletimize, ülkemize 4 temel sütun üzerinde yükseltme sözü vermiştik. Eğitim, adalet, sağlık, güvenlik olarak sıralamıştık.

* Alt yapısı, sistemi ve insan kaynağı ile yaptığımız sağlık, adalet ve güvenlik alanındaki reformlar sayesinde huzurlu ve güvenli bir ülkede yaşıyoruz.

* Eğitim ve sağlık alanlarının her birinde sayıları 1.2 milyonu bulan personel ile vatandaşımıza hizmet veriyoruz.

* Sağlıkta eski Türkiye manzaralarını yaşı 35-40'ın üzerinde olanlar iyi bilir. Hastanelerde rehin kalan vatandaşlarımızı hatırlayın. O çarpık sistemi hatırlayın, sağlam girenin bile hasta çıktığı o köhne düzeni değiştirmek için çok çalıştık.

* Şehir hastanelerimiz bu gayretin bir ürünüdür.

* Şehir hastaneleri sistem olarak ülkemize mahsus ve yeni bir sağlı sistemidir. Şehir hastanelerini eşi benzeri olmayan birer şifa merkezi olarak milletimizin hizmetine sunmaya devam etmekte kararlıyız.

* Milletimiz, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gayet iyi biliyor.

* Hayatlarında ülkeye eser kazandırmamış, millete hizmet etmemiş olanların bu tür yatırımları değersizleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz.

* Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha büyük hedeflere yöneldik. Artık amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil onların en ön sıralarındaki yerimizi almaktır.

* Tabelalarda 'Herkesin Başkanı' ifadesi, kusura bakmayın bunlar yalan ifadeler, dürüst olmayan ifadeler. Antalya bir turizm kenti. Ama bu turizm kentinde doğru düzgün havalimanımız, terminalimiz var mıydı? Hayatlarında ülkeye eser kazandırmamış olanların bu tür yatırımları değersizleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Hayırlı projeleri takdir etmek kimseyi küçültmez.