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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuk edebiyatına çok sayıda eser kazandıran şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'i vefatının ikinci yılında rahmetle yad etti.

AA7 Haziran 2024 Cuma 13:22 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'i andı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ebedi aleme irtihalinin 2'nci yıl dönümünde, kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

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