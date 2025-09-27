İSTANBUL 21°C / 16°C
İLETİŞİM VE KÜNYE

  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü: Netanyahu alıkonulmalı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü: Netanyahu alıkonulmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci Netanyahu'nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade etti.

AA27 Eylül 2025 Cumartesi 20:28 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü: Netanyahu alıkonulmalı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Sanchez'le yaptığı görüşmede Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'de iki devletli çözümün sağlanması için anlamlı adımlar atıldığını belirtti.

Erdoğan, İsrail Hükümeti'nin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz girişi için gayret göstermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Başbakan Sanchez'in Sumud yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladığını aktaran Erdoğan, Türkiye olarak durumu çok yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

