  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmadaki tecrübemizi TDT ile paylaşmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmadaki tecrübemizi TDT ile paylaşmaya hazırız

Türkistan'da düzenlenen 'Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Savunmadaki tecrübemizi TDT ile paylaşmaya hazırız' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ15 Mayıs 2026 Cuma 14:30 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkistan'da düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türk dünyasının, KKTC ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.

Türkistan, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz sarsılmaz köprünün en güçlü halkalarından biridir.

Yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin strateji değerini ortaya koymuştur. Eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz.

"SAVUNMADAKİ TECRÜBEMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"

Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz, savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında iş birliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Savunma sanayinde edindiğimiz tecrübeyi teşkilatımızın üyeleriyle paylaşmaya hazırız.

Müteakip dönem başkanlığımız sırasında TDT bünyesinde siber güvenlik alanındaki eş güdüm ve işbirliğini daha ileri taşımayı hedefliyoruz.

Ortak dilimizin zenginliğini, dijital dünyada görünür kılacak Türk dili modeli, benzeri yapay zeka temelli girişimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.

Siber güvenlik, bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Türk Devletleri Teşkilatı
  • Zirve Konuşması

