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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim zaferi sonrası A takımını topluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00'da partisinin A takımıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda seçim sonuçlarını kurmaylarıyla değerlendirmesi bekleniyor.

30 Mayıs 2023 Salı 11:26 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim zaferi sonrası A takımını topluyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilecek MYK toplantısında seçim sonuçlarını kurmaylarıyla değerlendirecek. Gözler Kabine'nin oluşumuna çevrilmişken, Kabine'nin açıklanmasına devam edene kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istişarelere devam etmesi gerekiyor.

EKONOMİ YÖNETİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Beştepe'de Mehmet Şimşek ile bir araya gelmişti. Bu kapsamda, ekonomi yönetiminin oldukça önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor. Başkan Erdoğan'ın mesajları da bu yönde... Başkan Erdoğan, uluslararası alanda itibarı olan güçlü bir ekonomi ekibinin kurulacağını vurguluyor.

Bu kapsamda MYK'da yapılacak istişarelerde Kabine'nin oluşumu bakımından önem kazanmış durumda.

MYK'da 3 dönem kuralına takılıp vekil olmayan bazı isimler var. Bu isimlerin Kabine'de değerlendirilebileceği konuşuluyor.

MYK'DA REVİZYONA GİDİLEBİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yönde bir adım atması halinde o isimlerin MYK üyeliği düşmüş olacak. CNN Türk'ün haberine göre, Erdoğan'ın MYK'da yeni bir revizyona gitme ihtimali var. Bütün bu başlıklar bugünkü toplantıda değerlendirilecek.

Erdoğan'ın ayrıca bugün iş dünyasına da hitap etmesi bekleniyor.

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