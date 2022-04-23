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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehidimizin kanı yerde kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün babası Osman Gök ile yaptığı telefonda görüşmesinde, 'Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Siz sevgililer sevgilisi Peygamber efendimize evladınızı komşu olarak uğurladınız. Kanları yerde kalmayacak biliyorsunuz 52 teröristi öldürdük ve bu artarak devam ediyor, devam edecek.' dedi.

AA23 Nisan 2022 Cumartesi 17:11 - Güncelleme:
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Uzman Çavuş Furkan Gök'ün ailesine taziye ziyaretinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin telefonundan şehit babası Osman Gök'e başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı aileye sabır diledi.

Şehitlerin kanının yerde kalmadığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Siz sevgililer sevgilisi Peygamber efendimize evladınızı komşu olarak uğurladınız. Kanları yerde kalmayacak biliyorsunuz 52 teröristi öldürdük ve bu artarak devam ediyor, devam edecek. Az önce Hulusi Paşa'yla da tekrar konuştuk. Gerek Irak ve gerek Suriye'nin kuzeyinde operasyonlarımız devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde de çok ciddi manada terörist etkisiz hale getirildi, getiriliyor. Kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Şehit babası Gök de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 52 teröristin öldürüldüğünü söylemesi üzerine, "Çok memnun oldum bu haberi verdiğiniz için." ifadesini kullandı.

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