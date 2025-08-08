İSTANBUL 30°C / 23°C
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesiyle telefonda görüştü: Terörü sindirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet Ünver'in Mersin'in Silifke ilçesindeki ailesiyle telefonda görüştü. Şehit babasının, 'Terör işi bittiğinde milletin hayrı için kurban keseceğiz' demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörü zaten sindirdik' dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti MKYK Üyesi Fatima Yurduseven, İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ve beraberindeki heyet 13 yıl önce Diyarbakır Lice'de şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet Ünver'in Silifke ilçesinde yaşayan baba Durmuş ve anne Meryem Ünver'i evinde ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yurduseven'in telefonundan şehit ailesiyle görüşerek sohbet etti.

Sohbet sırasında şehit babası, "Terör işi bittiğinde milletin hayrı için kurban keseceğiz" derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörü zaten sindirdik" diye cevap verdi. Çok sevindiklerini belirten şehit ailesi, "Kökten bitirirsiniz inşallah" diyerek temennide bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua eden şehit ailesi, "Allah, sağlıklı sıhhatli yaşamayı nasip etsin. Biz Ecevit döneminde mazot kuyruğunu da bekledik, bunları yaşadık. Şimdi hastaneye gidiyoruz ücret ödemeden çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Mazot kuyruğu mu ararsın, şeker kuyruğu mu arasın, ne ararsan ara onların döneminde hepsi var" diyerek cevap verdi. Karşılıklı temennilerle telefon görüşmesi sona erdi.

