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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ormancı Kocaman'ın babasıyla telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan Tolunay Kocaman'ın babasıyla telefonla görüşerek başsağlığı diledi.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 23:20 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ormancı Kocaman'ın babasıyla telefonla görüştü
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Yangına müdahale ederken şehit olan 28 yaşındaki Kocaman'ın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Seyitgazi ilçesi Kümbet Mezarlığı'na defnedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze töreni sırasında Kocaman'ın babası Hüseyin Kocaman'la telefonla görüştü. Erdoğan telefon görüşmesinde şehidin babasına başsağlığı ve sabır diledi.

TÜRK BAYRAĞI AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Cenaze törenine katılan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da Kocaman ailesinin acısını paylaşarak, başsağlığı dileğinde bulundu. Oktay, defin işleminin ardından şehidin tabutuna sarılı olan Türk bayrağını aileye teslim etti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale sırasında dün 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.

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