  • Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polis memuru Koçyiğit'in ailesiyle görüştü
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polis memuru Koçyiğit'in ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'daki saldırıda şehit düşen polis Yasin Koçyiğit'in Ankara'daki ailesiyle telefonla görüştü.

HABER MERKEZİ31 Aralık 2025 Çarşamba 23:11 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polis memuru Koçyiğit'in ailesiyle görüştü
çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki videolu paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit polis memuru Koçyiğit'in ailesiyle telefonda yaptığı görüşmeye yer verdi.

Şehidin eşi Rana Koçyiğit'e başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, "Allah sabırlar versin. Allah, taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Allah sabrınızı artırsın." dedi.

Rana Koçyiğit de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Allah razı olsun Cumhurbaşkanım, sesinizi duymak bir onur. Vatan sağ olsun Cumhurbaşkanım, sizler sağ olun. Rabbim korusun sizleri." ifadelerini kullandı.

Erdoğan daha sonra şehidin annesi Hatice Koçyiğit'e başsağlığı dileklerini iletti. Hatice Koçyiğit ise "Allah sizlere uzun ömür versin. Bütün ümmeti Müslüman'a zarar ziyan vermesin. Benim çocuğum da şehit işte..." karşılığını verdi.

"ŞEHİDİMİZİ DUALARLA ANDIK"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:

"Şehidimizin annesi Hatice ablamız, eşi Rana kardeşimiz, evlatları Hatice ve Sıla kızlarımızla şehidimizi dualarla andık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şehidimizin ailesiyle telefonla görüştü, taziyelerini iletti. Şehidimiz Yasin Koçyiğit'i rahmetle yad ediyorum. Ailesine, sevdiklerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

