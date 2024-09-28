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Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polis Şeyda Yılmaz'ın babası ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babası ile telefonda görüştü.

AA28 Eylül 2024 Cumartesi 16:46 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polis Şeyda Yılmaz'ın babası ile telefonda görüştü
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki baba ocağını ziyaret ettiklerini bildirdi.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehidin babası Mehmet Yağlı'ya telefonda taziyelerini ilettiği görüntüleri paylaştı.

Görüşmede şehidin babasına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletirseniz çok çok memnun olurum. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Baba Mehmet Yağlı da "Allah devletimizi her türlü kötülükten korusun" karşılığını verdi.

HABERİN VİDEOSU

  • Şehit Şeyda Yılmaz
  • cumhurbaşkanı erdoğan
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  • taziye

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