İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2025 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,259
  • EURO
    49,2812
  • ALTIN
    5673.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Üstçavuş Altıok'un babasına başsağlığı diledi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Üstçavuş Altıok'un babasına başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un babası İsa Altıok'la telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

AA14 Kasım 2025 Cuma 00:11 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Üstçavuş Altıok'un babasına başsağlığı diledi
ABONE OL

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, şehit Altıok'un Samsun'daki ailesini ziyaret etti.

Aileye başsağlığı dileklerini ileten Ercan, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak baba İsa Altıok ile görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı babaya başsağlığı dileyerek, "İsa Bey, Rabbim sabırlar versin. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Rabbim mekanını cennet eylesin." dedi.

Baba Altıok da "Vatanıma verdim ben onu. Hizmet etsin diye verdim ben vatana. Hizmetlerini de verdi, görevini de tamamladı. Bize iki evlat bıraktı. Onlara sahip çıkacağım, başka bir şeyim yok. Sağ olun Cumhurbaşkanım, taş değmesin ayaklarınıza." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.