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Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi parti genel başkanları ile bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi parti genel başkanları ile ayrı ayrı telefonda görüştü, bayramlaştı.

10 Nisan 2024 Çarşamba 17:35 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi parti genel başkanları ile bayramlaştı
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel başkanlar karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

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