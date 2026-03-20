20 Mart 2026 Cuma / 2 Sevval 1447
  Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyonist İsrail binlerce insanı katletti, bedelini ödeyecek
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyonist İsrail binlerce insanı katletti, bedelini ödeyecek

Rize Güneysu Merkez Cami'nde bayram namazı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Orta Doğu şu an kaynıyor. Siyonist İsrail binlerce insanı katletti, bedelini ödeyeceğine inanıyorum.' dedi.

HABER MERKEZİ20 Mart 2026 Cuma 07:59 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını memleketi Rize'de Güneysu Merkez Camii'nde kıldı.

Erdoğan, bayram namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bıraktık ve bugün Ramazan Bayramı ile müşerref olduk. Rabbim Ramazan Bayramı'nı tüm alem-i İslam için bir kurtuluşa, bir dirilişe vesile olmasını bizlere nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti;

Ülkemizde de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ayrıca bir vesilesi kılsın. Çünkü Ortadoğu şu anda kaynıyor ve bu Siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini de ödeyeceğinden hiç şüphem yok.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ramazan Bayramı'nı da ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile kılsın diyorum.

