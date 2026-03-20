Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyonist İsrail binlerce insanı katletti, bedelini ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını memleketi Rize'de Güneysu Merkez Camii'nde kıldı.

Erdoğan, bayram namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bıraktık ve bugün Ramazan Bayramı ile müşerref olduk. Rabbim Ramazan Bayramı'nı tüm alem-i İslam için bir kurtuluşa, bir dirilişe vesile olmasını bizlere nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti;

Ülkemizde de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ayrıca bir vesilesi kılsın. Çünkü Ortadoğu şu anda kaynıyor ve bu Siyonist İsrail malum yüzlerce, binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini de ödeyeceğinden hiç şüphem yok.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ramazan Bayramı'nı da ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile kılsın diyorum.