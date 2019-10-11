Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
- DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
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