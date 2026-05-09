Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Üst üste 4'üncü kez Trendyol Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray'ı; futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, SÜPER LİG ŞAMPİYONU GALATASARAY'I KUTLADI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda şampiyon olan Galatasaray'ı, teknik heyetini, futbolcularını ve taraftarlarını tebrik ederim." ifadesini kullandı.

KABİNEDEN GALATASARAY'A TEBRİK

Kabine üyeleri Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU: Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray'ı ve tüm sarı-kırmızılı camiayı gönülden tebrik ediyorum. Şampiyonluk heyecanını yaşayan sporcuları, teknik ekibi ve taraftarları kutlarım.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU: Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Türk futboluna katkı sunan tüm kulüplerimize gelecek sezonda başarılar diliyorum.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK: Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKAN MURAT KURUM: Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu'nda gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyonluk yarışını zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı camiayı; başarıda emeği geçen futbolcuları, teknik ekip ve yönetimi tebrik ediyorum. Sezon boyunca oynadıkları oyunla Türk futboluna heyecan katan tüm kulüplerimizi de gösterdikleri centilmence mücadele dolayısıyla kutluyorum. Avrupa'da ülkemizi temsil edecek takımlarımıza başarılar

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ: Şampiyon GALATASARAY. Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray'ı, ortaya koyduğu başarılı performans dolayısıyla kutluyor; futbolcularını, teknik heyetini ve tüm sarı-kırmızılı taraftarları tebrik ediyorum.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY: Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı, futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve büyük Galatasaray taraftarını gönülden tebrik ediyorum. Sezon boyunca ortaya koydukları mücadele ve kararlılıkla bu başarıya ulaşan sarı-kırmızılı camiayı kutluyorum.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK: Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray! Sezon boyunca ortaya koydukları istikrarlı performansla bu başarıya imza atan futbolcuları ve teknik heyeti yürekten kutluyorum. Galatasaray camiasına tebriklerimi iletiyorum.