Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu'na iştirak etti

Erdoğan'ın, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temasları sürüyor.
Başkan Erdoğan'dan dünyaya Gazze çağrısı: Derhal ve kalıcı ateşkes sağlanmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ikinci gününde Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi
Oturum, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın açılış konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.