İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2024 Salı / 18 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5391
  • EURO
    36,616
  • ALTIN
    2913.95
  • BIST100
    9232.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu'na iştirak etti
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu'na iştirak etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu'na iştirak etti.

AA19 Kasım 2024 Salı 17:37 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu'na iştirak etti
ABONE OL

Erdoğan'ın, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temasları sürüyor.

Başkan Erdoğan'dan dünyaya Gazze çağrısı: Derhal ve kalıcı ateşkes sağlanmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ikinci gününde Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi

Oturum, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın açılış konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.