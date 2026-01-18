İSTANBUL 4°C / 1°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.

18 Ocak 2026 Pazar 23:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, birlik, beraberlik, istikrar ve güvenliğine önem verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Suriye'ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti."

