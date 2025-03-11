Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de dün varılan anlaşma eksiksiz uygulanmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistinlilerle Kardeşlik İftarı Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Bu mübarek aya nasıl salimen ulaştıysak Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramına da aynı şekilde sağlıkla, afiyetle, huzurla vasıl olmayı Rabbim hepimize naip eylesin

Filistin'in yiğit evlatlarını selamlıyorum. Gazze'de ve Batı Şeria'da vatanları, namusları, özgürlükleri için toprağa düşen tüm şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum

İsrail'in 471 gün boyunca Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, insanlık tarihine bir utanç lekesi olarak kazınmıştır

Filistinlileri canımızın canı olarak bildik. 4 asır boyunca aynı çatı altında kader birliği yaptığımız Filistinli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Ezelden ebede uzanan kardeşliğimize kimse engel olamayacaktır. Filistin'i ve Filistinli kardeşlerimizi bundan sonra da yalnız bırakmayacağız

Bugün Yafa'nın tam ortasında tüm ihtişamı ile yükselen Osmanlı Hükûmet Sarayı ve daha pek çok eser Filistin ile aramızdaki ortak geçmişin vücut bulmuş sembolleridir

Kader birliği yaptığımız Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Ortak tarihimizin, dostluğumuzun, kardeşliğimizin izleri vardır. Gönül birliğimiz Filistin'in caddelerine, camilerine nakledilmiştir.

Katılımcı sayısı 500 binleri aşan mitinglerle, boykotlarla, farkındalık çalışmaları ile Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesine omuz verdik

Filistinlileri topraklarından sürmek isteyenlerin projeleri kabul edilemez

Siyonist rejime şirin gözükmek için Filistin'in direnişine çamur atanlara, terör örgütü iftirası atanlara rağmen Gazze'nin kahramanlarının yanında olduk

Netanyahu hükümetinin ateşkesi baltalama girişimleri ilk günden beri artarak sürmektedir.

Katılımcı sayısı 500 binleri aşan mitinglerle, boykotlarla, farkındalık çalışmaları ile Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesine omuz verdik

SDG İLE ŞAM ARASINDA VARILAN ANLAŞMA

Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğüne, üniter yapısının korunmasına, birlik ve dirliğinin tahkim edilmesine büyük önem veriyoruz.

Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecek. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır