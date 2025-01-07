Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen İdareciler Günü Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Valilerimize, vali yardımcılarımıza ve kaymakamlarımıza bugüne kadar ki hizmetleri için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyor, bundan sonraki vazifelerinde Rabb'imden muvaffakiyetler diliyorum

Bizim devlet tasavvurumuz hiçbir zaman maddeye dayalı bir anlayış üzerine inşa edilmedi tam aksine mânâ ve muhtevaya önem veren, adalet ve vicdan üzerine bina edilen bir değerler silsilesinin tezahürü oldu

Bizim de devlet anlayışımızın öznesi insandır, insanlık onurudur. İşte bu yüzden insanlık ittifakı diyoruz, mazlumların derdine derman olmaya çalışıyoruz, Türkiye umudun adıdır diyoruz

Bu inançla yoğrulan Türk Mülki İdaresi halkın huzurunu, refahını ve güvenliğini tesis eden köklü bir müessesedir

Milletin hayır duası devletin en güçlü hazinesidir, Allah korusun milletin bedduasını alan ise ne bu dünyada ne de ahirette iflah olur. Sadece günlük hesaplar peşinde koşmak bize yakışmaz, devletimizin kurucu kodlarında buna hoş bakılmaz

Doğudan batıya kuzeyden güneye ülkemizin tamamında iyiliği, refahı, kalkınmayı, kardeşliği ve adaleti hakim kılmak istiyorsak işe önce şehirlerimizden başlamamız gerekiyor

Mülki idare amirliği sabah 8 akşam 6 arasında yapılacak bir görev değildir. Sizin vatandaşla hemhâl, hemdert ve hemden olmanız da beklenir

Her birinizden makam odalarınıza sıkışıp kalmamanızı gönlünüzü de, kapılarınızı da, telefonlarınızı da vatandaşlarımıza açık tutmanızı özellikle rica ediyorum. Bizim ve milletimizin idealindeki mülki idare amiri işte bu asaletlerle mücehhez yöneticilerdir

Asrın en büyük tabi afetlerinden biriyle yara aldık, yıkıldık. Kriz ve afet yönetiminin ne kadar mühim olduğunu orada çok net biçimde gördük. Allah korusun bir daha benzer durumlarla karşılaşmamak için hükümet olarak gereken her türlü tedbiri alıyoruz

Görevini doğru yapmayan memurların halka bir günde verdikleri zararı adaletli bir sultanın belki de uzun süren adaletli yönetimi bile gideremez

İllerimizde şahsımı temsilen görev yapan siz valilerimize çok hayati vazifeler düştüğünü bugün bir kez daha hatırlatmak istiyorum

Ne tek parti faşist zihniyetinin ne de hafızalarımızda derin yaralar açan 28 Şubat dönemi uygulamalarının günümüz Türkiye'sinde yeri yoktur

Suriye'de 61 yıllık Baas diktatörlüğünün çökmesi ve 13 yıl süren katliamın sona ermesiyle birlikte artık yeni bir döneme girilmiştir

Sadece 13 yıllık katliam politikasının bu ülkeye verdiği zarar 500 milyar doları aşıyor, Suriye'yi ziyaret eden ekiplerimiz de sahadaki tablonun tahmin edilenden çok daha kötü olduğunu ifade ediyor

Ana muhalefet partisi genel başkanının 'Esed gitti, sığınmacılar da gitsin' ifadesi vicdansızlıktan öte bir kara cehalet örneğidir

Kimsesizlerin kimsesi olan bu necip millete Boraltan Köprüsü faciası utancını bir kez daha yaşatmayacağız dedik ve hamdolsun yaşatmadık

Muhalefet veya ırkçı çevreler ne derse desin, ekonomimize, ticaretimize, üretimimize ve 13 yıllık insani politikamıza zarar verecek yaklaşımlar içinde olmayacağız

Gönüllü olarak yurtlarına dönmek isteten Suriyeli kardeşlerimize her türlü kolaylığı sağlayacağız ancak kimseyi zorla göndermek gibi bir yanlışa da düşmeyeceğiz

Türkiye'nin en kritik seçimlerinde siyasi geleceğimizi riske atma pahasına sergilediğimiz duruşa kimsenin leke bulaştırmasına müsaade etmeyiz

Suriye'de artık yeni bir yönetim var, Suriye'nin geleceği bu yönetimin ortaya koyacağı kurucu irade etrafında şekillenecektir. Suriye ile ilişkilerimiz karşılıklı saygı ilkesi içerisinde sürdüreceğiz

Amacımız ülkemizin sırtına vurulan 40 yıllık o kamburunu ilanihaye ortadan kaldırmaktır, Suriye devrimiyle birlikte hem ülkemizin hem de bölgemizin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır