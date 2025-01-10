Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Aydın'dan darbeci çıkmaz, şehit başbakanımız Adnan Menderes gibi milletin adamları çıkar

Bir şekilde emek veren, ama artık aramızda bulunamayan dar bekaya irtihal etmiş kardeşlerimizi rahmetle, şükranla yâd ediyorum. Dün vefat eden, AK Partimizin çatısı altında milletimize hizmet yolunda uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz Adalet Komisyonu Eski Başkanı, değerli milletvekilimiz Ahmet İyimaya'ya, Allah'tan rahmet diliyorum.

Aydın ve Denizli arasında D320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe geçerek trafik şartlarına göre 1 buçuk ila 2 saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya indirdik.

Aydın adıyla müsemma bir şehirdir, ülkemizin göz aydınlığıdır, gönül aydınlığıdır. Aydın'dan Allah'ın izniyle çalıkakıcı çıkmaz, efe çıkar, zeybek çıkar

Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek şehitlerimize olan borcumuzu bir nebze ödemeye çalışacağız. Terör örgütünden ülkemizi kurtaracağız.

Sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını 4 yerden kırıp attık.

40 yıl boyunca kanımızı ve kaynaklarımızı sülük gibi emen bölücü terör musibetinden ülkemizi ve milletimiz biiznillah kurtaracağız

Atalarımızın dediği gibi el atına binen tez iner. Daha önce de söyledim önlerinden sadece iki tercih var ya teröre tövbe edip silah bırakacaklar yada tasfiye olmaktan kurulamayacaklar

Suriyeli muhaliflerin Şam'ı özgürleştirmesiyle birlikte bölücü teröristler iyice kapana sıkışmıştır. Şimdi kendilerine yeni patronlar arıyorlar. Kandan beslenen emperyalist güçlere göz kırpıyorlar. Ama ne yapsalar faydasız.

Çelik Kubbe inşallah geliyor. Teröre karşı mücadelemizi çok büyük bir hassasiyetle, içeride ve dışarda sürdürüyoruz.

Biz içeride ve dışarıda tüm çok kapsamlı ve ince düşülmüş çalışmaları yürütürken muhalefetin nelerle meşgul olduğunu sizler de görüyorsunuz

Özgür Özel için iyimserlik içindeydik ancak olumlu bir tablo göremedik. Milletle aynı çizgide hala buluşamadılar.

Koltuklarda oturanlar dışında CHP'de hiçbir değişim olmadı. Milletle ve milletin kurucu değerleriyle halen barışamadılar

Sayın Özel, kaynağı karanlık para kulelerini ve şişirilmiş konser faturaları üzerinden CHP'li belediyelerin yolsuzluklarını da hesaplarsa fevkalade güzel olur.

Bunlar hizmet etmeyi hem bilmiyorlar hem de sevmiyorlar. Ortada parmakla gösterecek hiçbir eserleri yok

Sadece Aydın'a kazandırdığımız kamu yatırımlarının güncel değeri 448 milyar lirayı buluyor

Aydın'da 4 millet bahçesi projemiz bulunuyor bunların 2'sini tamamlayıp hizmete aldık. Efeler Millet Bahçesi proje aşamasında, Bozdoğan Millet Bahçesi'nin ise yer seçimini yapacağız

Aydın-Denizli otoyolunu inşa ederek Denizli üzerinden Akdeniz Bölgesi ve tüm İç Anadolu'ya da konforlu ve güvenli ulaşımı tesis ettik