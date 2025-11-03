Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri misafir etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Türkiye ve İstanbul'a hoş geldiniz. Toplantı kapsamında yapacağımız istişarelerin ülkemiz İslam Dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Yaklaşık 14 yıl boyunca Suriyeli kardeşlerimiz çok ağır bedeller ödediler. Baas rejiminin ve terör örgütlerinin saldırılarında 1 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz can verdi.

SURİYE'YE DESTEK PROGRAMINI BAŞLATIYORUZ

Türkiye olarak ulaştırmadan eğitime, güvenlikten ticarete, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar Suriye halkına destek vermeye devam ediyoruz.

Suriye'de ekonomik kalkınmanın önünde ciddi engel oluşturan yaptırımlar bizim de gayretlerimizle hamdolsun peyderpey kalkıyor.

Komşumuz Suriye'nin yeniden ayağa kalkması, bir an önce eski günlerine kavuşması temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda ise İSEDAK çatısı altında bugün Suriye'ye özel bir destek programını da başlatıyoruz

Beşerî ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine katkı yapacak bu programla; eğitim, uzman değişimi, ihtiyaç analizi ve fizibilite çalışmaları gibi alanlarda Suriye'ye proje destekleri sunacağız. Programın uygulama aşamasına üye ülkelerimizin inşallah çok kıymetli katkılar yapacağına inanıyorum.

Bugün ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen kardeşlerimiz de aramızda. Kendilerine de tüm kalbimle "hoş geldiniz" diyorum.

Kıbrıs Türk halkı, İslam dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Özellikle bu kimliklerinden dolayı on yıllardır haksız, hukuksuz ve acımasız bir izolasyona tabi tutuldukları, ne yazık ki bir hunharca gelişmedir. Ama buna rağmen Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz baskılara boyun eğmediler, kendi vatanlarında onurluca yaşama iradesinden vazgeçmediler, egemen eşitliklerini tartışma konusu yapmadılar.

Kurgulanan yeni emperyalist oyunda, Kıbrıs Adası'nın da menüye eklenmek istendiğine dair güçlü sinyaller alıyoruz. Teşkilatımızın Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmasını daha da artırmasını bu bakımdan çok önemli görüyorum.

Sizlerden, Kıbrıs Türklerinin iki devletli çözüm temelinde yürüttükleri hak, özgürlük ve adalet mücadelesine daha fazla omuz vermenizi bekliyorum. İnşallah, anavatan ve garantör ülke olarak biz de Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacak, haklı davalarında daima yanlarında olacağız.

Gazze'de milyarlarca doları bulan büyük bir yıkım söz konusu. Enkazlar kaldırılsa bile, anne ve babalarının gözleri önünde öldürülen masum çocukların yaşadığı travmanın izleri belki de hiçbir zaman silinmeyecek.

Hamas'ın anlaşmaya riayet noktasında oldukça kararlı olduğu görünüyor. Ancak İsrail'in bu konudaki sicilinin çok kötü olduğunu hepimiz görüyoruz.

"SUDAN'DA AKAN KAN DURDURULMALI"

Son günlerde Faşir'de sivil halka yönelik katliamları, göğsünde taş değil kalp taşıyan hiç kimse kabul edemez, buna sessiz kalamayız

Sudan'da akan kanın bir an önce durdurulmasında en büyük sorumluluk hiç şüphesiz İslam alemine düşüyor.

Sudan'ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini, bağımsızlığını korumalıyız. Sudan halkının yanında olmamız ehemmiyet arz ediyor.

"UYGULAMAYA KOYDUĞUMUZ 20 PROJEYE BU YIL 8 PROJE DAHA EKLİYORUZ"

İslam İşbirliği Teşikilatı'nın geçmiş 50 yılına baktığımızda ülkelerimizin dünya ticaretinden hak ettikleri payı alamadığı su götürmez bir gerçektir.

Bu güç süreçte teşkilat üyesi ülkelerde ortalama kişi başı gelir 1169 dolardan 4453 dolara yükselirken aynı yıllarda dünya ortalaması 2611 dolardan 13 bin doların üzerine çıkmıştır.

Dünya ticaretindeki payımız ise yüzde 11 olarak kalarak yerinde saymıştır.

İSEDAK Kudüs programı çerçevesinde uygulamaya koyduğumuz 20 projeye bu yıl 8 proje daha ekliyoruz.