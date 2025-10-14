İSTANBUL 19°C / 12°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Gazze'de faaliyetlerde bulunacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, aralarında Diyarbakır'dan da yola çıkan AFAD ekipleri, Gazze'de faaliyetlerde bulunacak.

14 Ekim 2025 Salı 21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Gazze'de faaliyetlerde bulunacaklar
ABONE OL

Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü bünyesinde 10 kişilik uzman arama kurtarma ekibi, Gazze'de yürütülecek zorlu arama kurtarma ve yardım koordinasyonu görevine katılmak üzere harekete geçti. Ekip, bölgede enkaz altındaki hayatları kurtarmak, yardım dağıtımını organize etmek ve insani krize müdahale etmek için hazırlandı.

Erzurum, Diyarbakır, Sivas ve daha birçok ilden gelen AFAD ekipleri, kara yoluyla Ankara'ya hareket etti. Başkentte buluşacak olan ekipler, Gazze'ye doğru tarihi bir yardım yolculuğuna başladı.

