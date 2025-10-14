Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü bünyesinde 10 kişilik uzman arama kurtarma ekibi, Gazze'de yürütülecek zorlu arama kurtarma ve yardım koordinasyonu görevine katılmak üzere harekete geçti. Ekip, bölgede enkaz altındaki hayatları kurtarmak, yardım dağıtımını organize etmek ve insani krize müdahale etmek için hazırlandı.

Erzurum, Diyarbakır, Sivas ve daha birçok ilden gelen AFAD ekipleri, kara yoluyla Ankara'ya hareket etti. Başkentte buluşacak olan ekipler, Gazze'ye doğru tarihi bir yardım yolculuğuna başladı.