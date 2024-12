Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresinde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Gündüzü seyranlık, gecesi karanlık Mardin'i tüm ilçeleri ve mahalleleri ile yürekten selamlıyorum. Medeniyetimizin anıt şehri, gönül şehri, hoşgörü şehri Mardin'de bulunmaktan, büyük memnuniyet duyuyorum. Mardin asla sıradan bir şehir değildir, Mardin Türkiye'nin özetidir. Rabbim, Mardin ile birlikte Mardinli kardeşlerimizin de yolunu ve bahtını açık etsin diyorum. Tam bir muhabbet ikliminde gerçekleştirdiğimiz İl Kongremizin, Mardin'e, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Mardin üzerinde farklı hesaplar yapanlar dün olduğu gibi yarında hüsrana uğrayacaktır. Nifak siyasetini elinin tersi ile iten Mardin, inşallah Türkiye Yüzyılı'nda da dağ gibi yerinde duracak tarihine, asaletine, ferasetine, binlerce yıllık değerlerine yakışan müstesna yerini koruyacaktır. Mardin'e namahrem ellerin uzanmasına göz yummayız. Mardin, Türkiye'nin özü, özetidir. Mardin'in bir mahallesi Bursa ise bir mahallesi Adana'dır. Bir mahallesi Saraybosna ise diğeri Halep'tir, Hama'dır, Humus'tur. Bir nakışı Abbasi ise diğer nakışı Selçuklu'dur.

Mardin teşkilatımızın her bir neferinden büyük hizmetler beklediğimizi hasetten ifade etmek istiyorum. Burada şunu öncelikle söylemekte fayda görüyorum. Mardin asla sıradan bir şehir değildir. AK Partili kadrolar olarak bundan 23 buçuk yıl önce uzun ince bir yola çıktık. Gayemiz milletin umutlarını yeşertmek, büyütmek güçlendirmekti her şey Türkiye için dedik her şey milletimiz için dedik. Türk, Kürt, Arap, Zaza, Sünni, Alevi; biz hep birlikte Türkiye'yiz dedik. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak varlık sebebimiz, Türkiye'yi kalkındırmak, insanımızı refaha, adalete, huzura ve özgürlüğe kavuşturmaktır.

Partimizi kurduğumuz andan itibaren siyasete yeni bir dil, yeni bir üslup, yepyeni bir bakış açısı kazandırdık. Siyasi rakiplerimizin uzlaşmaz tavrına rağmen biz daima yapıcı olmaya, gönül diliyle konuşmaya gayret ettik. AK Parti'nin hamuru samimiyetle yoğurulmuştur. AK Parti'nin kurucu değerleri samimiyettir, dürüstlüktür. AK Parti'nin en büyük özelliği olduğu gibi görünmesi, göründüğü gibi olmasıdır

Terörden nemalananlar terörün bitmesini asla istemediler. Sırtını millet yerine silaha yaslayanlar sivil siyasetin güçlenmesini hiçbir zaman istemediler. Milletin dişinden, tırnağından arttırarak belediyenin sağladığı imkanları bir daha teröristlerin hain emellerine peşkeş çekilmemesi için gereken her türlü tedbiri aldık. 'Sen seçil fakat belediyeyi Kandil'den biz yönetelim' anlayışına en küçük bir müsamahamız yoktur. Terör özgürlüğün, hukukun ve demokrasinin düşmanıdır. Demokrasiyle terör aynı kapta bir arada bulunamaz. Çok hassas dönemlerden geçiyoruz, bu fırtınalı suda Türkiye'ye zarar gelmemesi için büyük hassasiyet gösteriyoruz.

SURİYE MESAJI

Suriye halkını hiçbir zaman kaderine terk etmedik. Biz ensarız, onlar muhacir.