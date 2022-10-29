''Tekerine taş değmesin...'' Başkan Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçti

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ziyaret sırasında "5 Babayiğit" ve 1500 fabrika işçisiyle fotoğraf çektirdi.
Hatıra fotoğrafı çekimi, "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı zemin önünde gerçekleştirilirken, alanda farklı renklerde 6 Togg aracının varlığı dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrika turunda, gövde ve montaj bölümünü ziyaret etti.
Togg logolu montlar giyen Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sonrasında Togg aracını test etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Togg ile bir paylaşımda bulundu.
Togg ile hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg..." ifadelerini kullandı.
Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg... ���� pic.twitter.com/VvErQHyS7B— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2022