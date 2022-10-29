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  • ''Tekerine taş değmesin...'' Başkan Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçti
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''Tekerine taş değmesin...'' Başkan Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nü gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, 'Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg...' ifadelerini kullandı.

AA29 Ekim 2022 Cumartesi 18:37 - Güncelleme:
''Tekerine taş değmesin...'' Başkan Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçti
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Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ziyaret sırasında "5 Babayiğit" ve 1500 fabrika işçisiyle fotoğraf çektirdi.

Hatıra fotoğrafı çekimi, "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı zemin önünde gerçekleştirilirken, alanda farklı renklerde 6 Togg aracının varlığı dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrika turunda, gövde ve montaj bölümünü ziyaret etti.

Togg logolu montlar giyen Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sonrasında Togg aracını test etti.

"TEKERİNE TAŞ DEĞMESİN TOGG..."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Togg ile bir paylaşımda bulundu.

Togg ile hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg..." ifadelerini kullandı.

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