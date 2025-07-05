Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında vatandaşlarımızın beğenisine sunulup yollara çıkacak olan yerli ve milli elektrikli otomobilimiz, gururumuz Togg'un yeni sedan modeli T10F'in test sürüşünü gerçekleştirdik. Maşallah. Barekallah." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, test sürüşü sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflara da yer verdi.

Yakında vatandaşlarımızın beğenisine sunulup yollara çıkacak olan yerli ve millî elektrikli otomobilimiz, gururumuz Togg'un yeni sedan modeli T10F'in test sürüşünü gerçekleştirdik.



Maşallah. Barekallah. @Togg2022 ���� pic.twitter.com/pL9lCb0Tpw — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 5, 2025

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