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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un T10F modelini sürdü: Maşallah Barekallah
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un T10F modelini sürdü: Maşallah Barekallah

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test sürüşünü yaptığı Togg'un T10F modeline ilişkin paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un T10F modeli için 'Maşallah. Barekallah.' ifadesini kullandı.

AA5 Temmuz 2025 Cumartesi 20:10 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un T10F modelini sürdü: Maşallah Barekallah
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında vatandaşlarımızın beğenisine sunulup yollara çıkacak olan yerli ve milli elektrikli otomobilimiz, gururumuz Togg'un yeni sedan modeli T10F'in test sürüşünü gerçekleştirdik. Maşallah. Barekallah." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, test sürüşü sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflara da yer verdi.

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