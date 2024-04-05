Cumhurbaşkanı Erdoğan Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı için Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ayasofya Camii'ne geldi. Burada namaz kılan Erdoğan ardından Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesini ziyaret etti. Erdoğan, Hüseyin Kutlu ve ekibi tarafından 8 yılda yazılan 10 ciltten oluşan 'İstanbul Mushafı'nı hediye etti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırka-i Şerif ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topkapı Sarayı ziyareti çıkışında basın mensuplarına kandil simidi ikram etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı