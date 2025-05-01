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Cumhurbaşkanı Erdoğan: TRT'nin 61'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun (TRT) 61'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

AA1 Mayıs 2025 Perşembe 19:27 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TRT'nin 61'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kamu yayıncılığında sorumlu, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışıyla dünyanın önde gelen kurumları arasında yer alan, ülkemizin uluslararası alanda sesi olan TRT'nin 61'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. TRT ailesinin her bir mensubuna çalışmalarında başarılar diliyorum."

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