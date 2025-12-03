İSTANBUL 16°C / 7°C
  Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya, onları tüm imkânlarımızla desteklemeye devam edeceğiz
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya, onları tüm imkânlarımızla desteklemeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, tüm dünyadaki engellilerin sorunlarıyla ilgili farkındalığın artmasına, engellilerin hayatını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olmasını diledi.

AA3 Aralık 2025 Çarşamba 20:35 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya, onları tüm imkânlarımızla desteklemeye devam edeceğiz
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dünya Engelliler Günü'nü tebrik eden Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu önemli günün tüm dünyadaki engellilerin sorunlarıyla ilgili farkındalığın artmasına, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olmasını diliyorum. Hayat mücadeleleriyle hepimize ilham olan tüm engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya, onları tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz."

