3 Ekim 2025 Cuma
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dilde, fikirde, işte birlik şiarımızın en önemli simgelerinden biri olan Türk Devletleri Teşkilatımızın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 16'ncı yıl dönümü ile ortak anma günümüz Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik ediyorum.' açıklamasında bulundu.

3 Ekim 2025 Cuma 16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Dilde, fikirde, işte birlik şiarımızın en önemli simgelerinden biri olan Türk Devletleri Teşkilatımızın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 16'ncı yıl dönümü ile ortak anma günümüz Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik ediyorum.

Kadim tarihî birikimimizle yükselen bu anlamlı günün birlik ve dayanışma ruhumuzu güçlendirmesine ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her alanda gelişimine katkı sağlamasını temenni ediyorum.

Ortak geleceğimiz parlak, iş birliğimiz daim olsun.

