27 Mayıs 2026 Çarşamba / 11 ZilHicce 1447
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk hacılarla telefonda görüştü
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk hacılarla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren hacılarla telefonda görüştü. Erdoğan, tüm Hacıların Kurban Bayramını tebrik etti.

AA27 Mayıs 2026 Çarşamba 22:00
Hac vazifesi için kutsal topraklarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk hacılarla bir araya geldi.

Bakan Kurum burada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak hacıların selamını iletti.

Kurum, Erdoğan'a, "Efendim burada 300'e yakın hacımız var, seslenmek ister misiniz?" diye sorarak, bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefondan hacılara seslenerek, "Allah kabul etsin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bütün hacı kardeşlerime de şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Hacıların bayramının mübarek olmasını dileyen Erdoğan, "Rabbim nice bayramlara hayırlısıyla kavuştursun." dedi.

Türk hacılar, kendilerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladı.

