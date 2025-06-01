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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'nin 114. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türk Hava Kuvvetlerimiz bölgemizde ve dünyada üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla icra ederek tarih yazarken, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza da korku salmaktadır.' dedi.

1 Haziran 2025 Pazar 09:21 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'nin 114. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman Türk ordumuzun gözde kuvveti, caydırıcı gücü, milletimizin göklerdeki onur ve gurur kaynağı Türk Hava Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum.

Asrı aşan tecrübesi, üstün sürat ve tahrip gücü ile dünyanın en iyi hava gücü konumundaki Türk Hava Kuvvetlerimiz, ülkemizin bekası, vatandaşlarımızın huzuru için görevini her zaman eksiksiz icra etmektedir.

Türk Bayrağının adeta göklerdeki sarsılmaz, yıkılmaz gönderi olan Türk Hava Kuvvetlerimiz, teknolojisine yapılan yatırımlar, insan kaynaklarının kalitesini artırmaya yönelik faaliyetler ve milletimizin kendilerine duyduğu güvenle ülkemizin itibarını her zaman yükselten kurumlarımız arasında yer almaktadır.

Türk Hava Kuvvetlerimiz bölgemizde ve dünyada üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla icra ederek tarih yazarken, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza da korku salmaktadır.

Bu düşüncelerle Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, hava şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."

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