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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır' dedi.

IHA11 Haziran 2026 Perşembe 11:18 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında Türk Kızılay'ın zorlu görevlerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesi Türk Kızılay'ı desteklemeye davet ederek, "Aziz milletimizin yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü olan Türk Kızılay, özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleriyle bu alanda dünyanın saygın kuruluşlarından biridir. Zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır. Bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım Türk Kızılay'ın barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden gücünü milletimizin yardım ve desteklerinden aldığını bir kez daha hatırlatıyor; kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum" dedi.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • türk kızılay
  • kuruluş yıl dönümü

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