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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisi savaşlara ve asrın felaketine rağmen büyüyor

Türkiye-İtalya İş Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara, savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan depreme rağmen büyümeyi sürdürüyor' dedi. Erdoğan ayrıca, ekonomide daha fazla korumacılığın ve sınırlar içerisine kapanmanın konuşulduğu bir dönemden geçildiğinin altını çizdi.

29 Nisan 2025 Salı 18:49 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisi savaşlara ve asrın felaketine rağmen büyüyor
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Türkiye-İtalya İş Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Ekonomide daha fazla korumacılığın ve sınırlar içerisine kapanmanın konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz

Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara, savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan depreme rağmen büyümeyi sürdürüyor

Depremin Türk ekonomisine doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti 150 milyar doları buluyor buna rağmen yaralarımızı süratle sarıyoruz

Depremden bu yana geçen sürede 201 binden fazla konutun anahtarlarını evini kaybeden vatandaşlarımıza teslim ettik.

Gümrük tarifeleri üzerinden yaşanan karşılıklı restleşmeleri hep beraber takip ediyoruz. Bu dinamik atmosferi, ülkemiz ekonomisi açısından başarıyla yönetmenin, hatta fırsata çevirmenin gayretindeyiz

Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Gerek yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekse yapısal reformların hayata geçirilmesi noktasında kararlıyız

2024 yılında ihracatta, 262 milyar dolarla son yüzyılın rekorunu kırdık. Savunma sanayii ihracatımız 7 milyar 154 milyon dolarla tarihin en yüksek seviyesine çıktı

İtalya özelinde baktığımızda ise tüm küresel sınamalara rağmen ikili ticaretimizi Covid salgınından bu yana sürekli artış eğiliminde olduğunu görüyoruz

Bugünkü zirvede Sayın Meloni ile birlikte yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak tespit ettik.

Türk firmaları İtalya'yı nasıl Avrupa'ya açılan kapı olarak görüyorsa İtalyan firmaları Türkiye'yi Asya'ya, Orta Doğu'ya Afrika'ya açılan kapı olarak görsün

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