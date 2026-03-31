Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül'ü kabul etti

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mesut Özil ile İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve eski milletvekili İrfan Gündüz de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 1 saat süren görüşmede, güreş sporunun eksikleri ve projeleriyle yakından ilgilendi.

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın destekleri, Sakarya Valiliğinin olurlarıyla projesi başlatılan ve Sakarya Karasu'da Türkiye Güreş Federasyonuna tahsis edilen 44 bin metrekare arazi üzerine kurulacak 200 kişilik modern kamp eğitim merkezinin temellerinin bir an önce atılması ve bitirilmesi için talimatlarını yineledi.

- RIZA KAYAALP'TEN REKOR SÖZÜ

Kabulde Rıza Kayaalp ile yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcudan, nisan ayında Arnavutluk'ta düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya ve rekor beklediğini dile getirdi.

Rıza Kayaalp ise 13. kez Avrupa şampiyonu olarak Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekoru kıracağının sözünü verdi.

Şampiyona öncesi çalışmaları hakkında bilgi veren Kayaalp, "Federasyon başkanımız Taha kardeşime çok teşekkür ediyorum. Gecesini gündüzüne katıp çalışmasına rağmen bir de antrenmanlara gelip bana partnerlik yapıyor, antrenman veriyor. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabulleri için teşekkür eden Akgül ise şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız güreşin bütün problemleriyle yakından ilgileniyor. Samimiyetiyle 1 saat boyunca bizimle yakından ilgilendi. Sakarya'da projesine hazırlandığımız tesis için de talimatlarını yineledi. Özellikle kendisinin üstüne basa basa bir an önce bitirilmesini istemesi, bizi daha fazla heyecanlandırdı. Bizlere verdikleri tüm destekler için kendisine teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Tüm dünya ile uğraşırken bir de bizimle ilgileniyor. İnşallah yüzyılın projesini, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'ın destekleriyle hayata geçireceğiz."