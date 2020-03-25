Başkan Erdoğan ulusa seslendi: Dünyanın 69 ülkesi Türkiye'den yardım talep etti, 17'sine yardım gönderdik

25 Mart 2020 Çarşamba 21:08 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 21:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Türkiye hastalığın ilk ortaya çıktığı günden beri gelişmeleri takip eden, tedbirleri alan ender ülkelerden biridir. Covid-19'la ilgili fiili tedbirler 20 Şubat'tan itibaren alınmaya başlamıştır.

Wuhan kentinden getirilen vatandaşlarımız karantina alınmış, hamdolsun 14 gün sonra evlerine sağlıklı olarak gitmiştir. Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın tamamı ülkemize girişte sağlık kontrolünden geçirilmiş, durumu şüpheli görünenler karantinaya alınmıştır. Ülkemizde ilk Covid-19 hastası vatandaşımız 10 Mart'ta tespit edilmiştir.

Bunun dışında okulların tatil edilmesi, etkinliklerin ertelenmesi gibi çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. İlk tespitten bir hafta sonra hasta sayımız 47'ye ulaştı. İlk can kaybımızı verdik. 100 milyar liralık ekonomik destek programını milletimizle paylaştık. Meclisimiz gereken düzenlemeleri yaptı. İşsizlik fonunu güçlendirerek, çalışanlarımızı kredi fonunu güçlendirerek esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olduğunu gösterdik. En düşük emekli maaşını 1,5 milyona çıkardık. Sosyal yardımları arttıran düzenlemeyi hayata geçirdik. Hastalıkla mücadele ve ekonomik sonuçlarının telafisi ile ilgili ihtiyaç düzenlemeleri peyderpey ilan ettik.

Bugün itibarıyla dünya çapında ölü sayısı 19 bine ulaşmıştır. Ülkemizde 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye 8 bin vatandaşımızı hastanede izlemeye aldık. Covid 19 teşhisi konan 1872 kişinin tedavisine devam ediliyor. Tedavi edilen hastalarımızdan 44'ünü maalesef kaybettik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kendimizi gönüllü karantina uygulamak ve mecbur kalmadıkça evden çıkmamalıyız. Vefat eden vatandaşlarımızın tamamında Covid-19'un yanı sıra diğer hastalıklar mevcuttu. Özellikle yaşlı vatandaşlarımızın dışarıya çıkmadan hayatlarını evlerinde sürdürmeleri şarttır."

ÜLKEMİZ DEV BİR SAĞLIK ORDUSUNA SAHİP



Başımızın tacı olan yaşlılarımızı sevgiyle, saygıyla, ihtimamla korumalıyız. Büyüklerimizi incitecek en küçük saygısızlığı kabul edemeyiz. Sağlık hizmetlerinin kalitesi konusunda kimsenin şüphesi olmasın. Dünyanın en güçlü yaygın sağlık sigortasını hayata geçirmiş, dünyanın en modern hastanelerini inşa etmiş bir ülkeyiz. Ülkemiz Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, özel sektördeki 165 bin doktor 205 bin hemşiresi ve 360 bin destek personeliyle dev bir sağlık ordusuna sahiptir. 32 bin ilave personel alımının ilgili çalışmalarını başlattık.

Geçmişte kriz dönemlerinde dünyada yardım isteyen ülke durumundaydık. Bugün dünyanın 69 ülkesi Türkiye'den yardım talep etmiştir, 17'sine imkanlar nispetinde yardım gönderilmiştir. Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız vardır. İyi bir izolasyonla hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak, olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız. Aksi takdirde daha ağır sonuçlarla daha ağır tedbirlerle karşılaşmamız kaçınılmazdır. Devlet olarak tüm kurumlarımızla üzerimize düşenleri yaparken vatandaşlarımızdan destek ve anlayış bekliyoruz.

Sağlık, güvenlik ve tüm birimlerimiz tam seferberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediyelerimizin gıda ve temizlik malzemeleri tedarik çalışanlarımızın, hizmet sektörlerinde faaliyetlerine devam eden kuruluşlarımızın gayretlerini takdirle izliyoruz. Vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımızdan gelen ikazlara harfiyen uymalıdırlar. Hep birlikte mümkün olan en kısa sürede normal hayatımıza dönme imkanına kavuşabiliriz."

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