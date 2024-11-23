Cumhurbaşkanı Erdoğan: UCM'nin Netanyahu ve Gallant kararını destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 4. Uluslararası STK Fuarı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Burada icra edilen faaliyetlerin aramızdaki dostluk ve işbirliğini tahkim etmesini ümit ediyor ve bu niyazımızın adım adım gerçekleştiğini görmekten memnuniyet duyduğumu şükranla ifade etmek istiyorum.

* İnsanlığın tüm kurumlarıyla kan kaybettiği dönemden geçiyoruz.

* Uluslararası örgütler ve uluslararası medya, Filistin'de, Lübnan'da ve daha pek çok bölgede işlenen insanlık suçlarını görmezden geliyor.

* Uluslararası sistemin imtiyazlı aktörleri çıkarları uğruna İslam coğrafyası başta olmak üzere farklı bölgeleri istikrarsızlık girdabına sürüklüyor.

* Demokrasi ve insan hakları nutukları çeken ülkeler, katliamları ve soykırımı durdurmaya çalışmak yerine İsrail'e verdikleri destekle zulmü körüklüyorlar.

* İslam alemi zorlu bir sınamadan ve sinsice hazırlanmış planların ateş çemberinden geçiyor.

* Filistin'de şehit olanların ve yaralananların kanı sadece katillerinin değil, onlara engel olmayanların da üzerlerine sıçramıştır.

* Kudüs'ün mahremiyetine uygun şekilde uluslararası bir güvenlik şemsiyesi altına alınması yolundaki çabalarımızı sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum.

* İslam alemi olarak, fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp ortak bir tavır almamız, yek vücut hareket etmemiz gerekiyor.

* Aile mefhumumuz, toplumsal yapımız, örfümüz, değerlerimiz ve kutsallarımız, küresel düzeyde bilinçli ve çok yönlü bir saldırı altındadır.

* Cinsel sapkınlıkların bir insan hakkı ve tercihi olarak sunulmasındaki sinsi amacı gayet iyi biliyoruz. Aileyi gereksiz bir yük taşınması zor bir sorumluluk ve insan hayatını kısıtlayan bir fotoğraf olarak göstermeye çalışanların amacı bireyi etkileyerek tüm toplumu çökertmektedir.

* Çocuklarımıza ve gençlerimize daha güvenli, vicdanlı, adil bir dünyayı miras bırakmak istiyorsak hep birlikte elimizi taşın altına koymalıyız.

* Sizin duruşunuz öyle güçlü olmalı ki, insanlığın tamamı sizi takip etmeli. Biz millet olarak her dönemde masumların, mazlumların ve yaşam mücadelesi verenlerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.

* Ülkemizin insani siyasetini hazmedemeyenler, aleyhimizde kara propaganda yapsa da Türkiye'nin insanı yaşatma odaklı politikasını engelleyemeyecekler.

* UCM'nin, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararını desteklediğimizi ifade etmek istiyorum.

* (UCM'nin kararı) Alınan cesur kararın sözleşmeye taraf tüm ülkelerce uygulanmasını insanlığın uluslararası sisteme güvenini tazeleme adına önemli buluyoruz.

* Şahsımız aleyhinde yürütülen onca kampanyaya, siyonist lobiden ve İsrail destekçilerinden gelen onca baskıya rağmen, duruşumuzu asla bozmadık.