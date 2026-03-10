İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,044
  • EURO
    51,3253
  • ALTIN
    7396.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

AHMET RIDVAN AKBAŞ10 Mart 2026 Salı 18:54 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran'daki çatışma sürecinin Ukrayna'daki barış arayışlarına sekte vurmaması gerektiğini, müzakerelerin vakit kaybetmeden sürdürülmesinin faydalı olacağını, Ukrayna'nın yaralarının sarılmasının, yeniden imar faaliyetlerine başlanmasının ve kalıcı güvenliğin temininin önem arz ettiğini belirtti.

TÜRKİYE İÇİN KRİTİK ÖNEMDE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetinin Türkiye için kritik önemde olduğunu, enerji altyapılarının, limanların korunmasını sağlayacak bir ateşkesin temininin, taraflar arasında güven tesisine katkı sunabileceğini, Türkiye'nin bunun için elinden gelen desteği vereceğini ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Bağcılar'da trafik terörü: Cam kıran maganda cezasını buldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.