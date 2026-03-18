18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye ile Umman ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

AHMET RIDVAN AKBAŞ18 Mart 2026 Çarşamba 18:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ile akabinde İran'ın bölgedeki kardeş ülkelere mukabelesinin, bölgeyi daha önce benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranıyla karşı karşıya bıraktığını, Umman'a yönelik saldırıları kabul edilemez bulduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin mevcut durumda dahi arabuluculuk dahil diplomatik girişimlerden vazgeçmediğini, bu çabaların süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu Hükümetinin Mescid-i Aksa'ya girişleri engellemesinin asla kabul edilemeyeceğini, Gazze'nin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, Barış Kurulu çalışmalarının da iki devletli çözüm hedefiyle devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Heysem Bin Tarık'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

