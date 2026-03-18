Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ile akabinde İran'ın bölgedeki kardeş ülkelere mukabelesinin, bölgeyi daha önce benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranıyla karşı karşıya bıraktığını, Umman'a yönelik saldırıları kabul edilemez bulduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin mevcut durumda dahi arabuluculuk dahil diplomatik girişimlerden vazgeçmediğini, bu çabaların süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu Hükümetinin Mescid-i Aksa'ya girişleri engellemesinin asla kabul edilemeyeceğini, Gazze'nin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, Barış Kurulu çalışmalarının da iki devletli çözüm hedefiyle devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Heysem Bin Tarık'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı.