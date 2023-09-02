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Başkan Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Erdoğan burada bulunan çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttı.

AA2 Eylül 2023 Cumartesi 15:50 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti
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Başkan Erdoğan, Üsküdar'da bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet ederken çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttı. Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Güzergahta sık sık duran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederken sorunlarını da dinledi.

Bahçelievler Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde aracından inen Erdoğan, çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttı. Engelli bir gençle de sohbet eden Erdoğan, bazı çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Konvoyu sık sık durdurarak her fırsatta vatandaşa kulak veren Erdoğan'a vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu.

Başkan Erdoğan, Kısıklı'dan Vahdettin Köşkü'ne uzanan 4,5 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 1 saatte katetti.

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bir bakkalı ziyaret etti.

Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçen Başkan Erdoğan, güzergahtaki bir bakkala girdi. İş yerindeki müşteriler ve çevredeki vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, esnafa "Hayırlı kazançlar" diledi.

Esnafla ve vatandaşla fotoğraf çektiren Erdoğan, çocuklara da oyuncak dağıttı.

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